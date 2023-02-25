Головина включили в топ-10 лучших легионеров чемпионата Франции

Журналист известного издания Lequipe Жан-Филипп Леклер высказался относительно игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина в Лиге 1.

«Головина можно считать одним из 10 лучших легионеров лиги 1», - передает слова журналиста издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 23 поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевым передачами.

Контракт 26-летнего футболиста с монегасками рассчитан до середины 2024 года. Он выступает за команду с лета 2018 года.

Трансферная стоимость Александра оценивается в 22 миллиона евро.