Экс-игрок «Динамо» Фернандес: «Спартак» - злейший соперник в РПЛ»

Экс-футболист московского «Динамо» Леандро Фернандес рассказал о злейших соперниках «бело-голубых» в Российской премьер-лиге.

«Когда я играл здесь, «Спартак» и «Зенит» были нашими злейшими соперниками. Это всегда были прекрасные игры. Но скорее даже назову «Спартак». Хотел бы, чтобы мы играли с ними каждую неделю», - передает слова Фернандеса издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Леандро защищал цвета «Динамо» с января 2006 года по июль 2014 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «бело-голубые» набрали 29 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.