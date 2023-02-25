Маклаков рассказал, как завершится матч «Спартак» - «Локомотив»

Актер и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков поделился мнением о противостоянии против столичного «Локомотива» в рамках четвертьфинальной стадии Фонбет Кубка России.

«Матч я видел отрезками, поэтому нет никакого впечатления от игры. В ответной встрече «Локомотив» будет напрягаться, но «Спартак» выиграет и пройдёт в следующую стадию», - передает слова Маклакова издание «РБ Спорт».

В первом матче «красно-белые» отпраздновали минимальную победу на «РЖД Арене» со счетом 1:0. Ответная встреча противостояния состоится на «Открытие Банк Арене» в понедельник, 27 февраля.