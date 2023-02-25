Кавазашвили объяснил, почему Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о получении легионерами петербургского «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«Государство посчитало нужным дать паспорт гражданам другой страны. Такие шаги всегда приветствуются, когда иностранцы хотят принять наше гражданство. Они верят нашей стране, и довольны жизнью здесь», - передает слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Малком защищает цвета петербургского клуба с августа 2019 года. На его счету 31 гол и 27 ассистов в 98 поединках.

Клаудиньо играет за питерцев с августа 2021 года. Он забил 13 мячей и сделал 16 результативных передач в 50 встречах.