Миллер: «Рад за Малкома и Клаудиньо, получение паспорта РФ - доверие страны»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер отреагировал на получение паспорта РФ бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта - доверие страны. Читайте, завидуйте!» - передает слова Миллера пресс-служба петербургского клуба.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Клаудиньо и Малкому.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 42 балла после 17 туров. Петербургский клуб опережает ближайшего конкурента в лице московского «Спартака» на шесть очков.