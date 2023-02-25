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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Миллер: «Рад за Малкома и Клаудиньо, получение паспорта РФ - доверие страны»

25 Февраля 2023 • 09:20 Комментировать (1)

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер отреагировал на получение паспорта РФ бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта - доверие страны. Читайте, завидуйте!» - передает слова Миллера пресс-служба петербургского клуба.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Клаудиньо и Малкому.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 42 балла после 17 туров. Петербургский клуб опережает ближайшего конкурента в лице московского «Спартака» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Миллер Клаудиньо Малком Филипе
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Комментарии (1)
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rac531
25 Февраля 2023 в 09:31
Если МИЛЛЕР, то на всю жизнь(
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