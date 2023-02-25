Клаудиньо двумя словами прокомментировал получение российского гражданства

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал получение российского гражданства.

«Огромное спасибо», - гласит сообщение бразильского футболиста в социальных сетях.

Напомним, что вместе с Клаудиньо паспорт РФ получил его одноклубник по «Зениту» Малком.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Клаудиньо принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач.

После 17 туров чемпионата России петербургский коллектив набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице.