Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ЦСКА высказались о долге «Вест Хэма» за Влашича

25 Февраля 2023 • 08:26 Комментировать

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию о задолженности лондонского «Вест Хэма» за трансфер хавбека Николы Влашича.

«Это проблема. Если добавить задолженность «Удинезе» за Бийола, получается сумма, которая могла бы покрыть почти треть годового бюджета ЦСКА. Она влияет на принятие решений. Вынуждены частично корректировать бюджет», - передает слова функционера издание Sport24.

Влашич перешел в лондонский клуб летом 2021 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Трудовое соглашение хорвата с «молотобойцами» рассчитано до середины 2026 года.

В настоящий момент Никола выступает на правах аренды за «Торино».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вест Хэм Никола Влашич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Февраля
09:37 · Кубок России
Шалимов предположил, почему «Краснодар» провалил игру с ЦСКА
09:26 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили объяснил, почему Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ
09:20 · Россия. Премьер-лига
Миллер: «Рад за Малкома и Клаудиньо, получение паспорта РФ - доверие страны» 1
09:18 · Россия. Премьер-лига
Сафонов рассказал о своей мотивации в условиях отсутствия еврокубков
08:49 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо двумя словами прокомментировал получение российского гражданства
08:26 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА высказались о долге «Вест Хэма» за Влашича
08:21 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Малком и Клаудиньо станут лидерами сборной России»
08:02 · Россия. Премьер-лига
Зимние титулы московского «Спартака»
01:56 · Кубок России
Деменко: «Не скажу, что после победы у «Крыльев» больше шансов на проход дальше» эксклюзив
01:33 · Россия. Премьер-лига
Никитин: «Очень большие зарплаты в РПЛ – миф»
01:22 · Россия. Премьер-лига
Никитин: «Россияне не хотят ехать в условный чемпионат Сербии»
00:45 · Кубок России
Матч «Крыльев Советов» и «Динамо» посетили 7 300 зрителей
24 Февраля
23:43 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Пример Малкома и Клаудиньо подтолкнёт других бразильцев»
23:33 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кобнан: «Сперцян вершил бы историю в еврокубках»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев назвал превосходство «Зенита» заслугой Семака 1
Все новости
Рекомендуем