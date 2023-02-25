В ЦСКА высказались о долге «Вест Хэма» за Влашича

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию о задолженности лондонского «Вест Хэма» за трансфер хавбека Николы Влашича.

«Это проблема. Если добавить задолженность «Удинезе» за Бийола, получается сумма, которая могла бы покрыть почти треть годового бюджета ЦСКА. Она влияет на принятие решений. Вынуждены частично корректировать бюджет», - передает слова функционера издание Sport24.

Влашич перешел в лондонский клуб летом 2021 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Трудовое соглашение хорвата с «молотобойцами» рассчитано до середины 2026 года.

В настоящий момент Никола выступает на правах аренды за «Торино».