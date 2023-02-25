Газзаев: «Малком и Клаудиньо станут лидерами сборной России»

Экс-наставник московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев отреагировал на получение легионерами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского паспорта.

«Малком и Клаудиньо принесут пользу не только «Зениту», но и в ближайшее время сборной России. Они, безусловно, станут лидерами сборной России, я надеюсь на это», - передает слова Газзаева «Матч ТВ».

Стоит напомнить, что Малком присоединился к петербургскому клубу в 2019 году. В свою очередь Клаудиньо выступает за «сине-бело-голубых» с 2021 года.

В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» набрал 42 балла и занимает первое место после 17 туров.