Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Краснодара» Кобнан: «Сперцян вершил бы историю в еврокубках»

24 Февраля 2023 • 23:33 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
28.02 19:30

Новоиспечённый форвард «Краснодара» Мозес Кобнан положительно высказался о своём партнёре по команде – молодом армянском полузащитнике Эдуарде Сперцяне.

«Сперцян — это игрок очень высокого уровня с отличной техникой. Я уверен, что если бы можно было играть в еврокубках, он себя хорошо показал бы. Поверьте мне, он вершил бы там историю», - цитирует Кобнана Sport24.

Напомним, что 22-летний армянин стал самым подорожавшим игроком РПЛ по результатам 2022 года. Рейтинг составил портал Transfermarkt. Так, стоимость Сперцяна по оценке ресурса выросла до 9 млн евро, а до начала 2022 года он стоил 3 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян Мозес Кобнан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Февраля
23:43 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Пример Малкома и Клаудиньо подтолкнёт других бразильцев»
23:33 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кобнан: «Сперцян вершил бы историю в еврокубках»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев назвал превосходство «Зенита» заслугой Семака 1
22:53 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Данила Козлов и дальше будет тренироваться с основой»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Сафонов не виноват ни в одном из трёх пропущенных голов»
22:19 · Россия. Премьер-лига
«Арис» и «Пафос» сыграли вничью, Кокорин отыграл все 90 минут
22:11 · Россия. Премьер-лига
«Кармиотисса» Александра Кержакова потерпела первое поражение
21:52 · Россия. Премьер-лига
Савичев рассказал о психологической проблеме игроков «Торпедо»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Семья Захаряна встретится с представителями «Галатасарая»
21:28 · Кубок России
Черников прокомментировал поражение от ЦСКА в Фонбет Кубке России
21:13 · Россия. Премьер-лига
Шмаров оценил возможность получения российского паспорта Промесом
21:06 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин высказался о достижении Акинфеева по «сухим матчам»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Черчесов оценил переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
20:58 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» одержал победу над лидером Первой лиги
20:36 · Россия. Премьер-лига
Черчесов дал совет Захаряну
Все новости
Рекомендуем