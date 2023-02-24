Форвард «Краснодара» Кобнан: «Сперцян вершил бы историю в еврокубках»

Новоиспечённый форвард «Краснодара» Мозес Кобнан положительно высказался о своём партнёре по команде – молодом армянском полузащитнике Эдуарде Сперцяне.

«Сперцян — это игрок очень высокого уровня с отличной техникой. Я уверен, что если бы можно было играть в еврокубках, он себя хорошо показал бы. Поверьте мне, он вершил бы там историю», - цитирует Кобнана Sport24.

Напомним, что 22-летний армянин стал самым подорожавшим игроком РПЛ по результатам 2022 года. Рейтинг составил портал Transfermarkt. Так, стоимость Сперцяна по оценке ресурса выросла до 9 млн евро, а до начала 2022 года он стоил 3 млн евро.