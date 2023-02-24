Гаджиев назвал превосходство «Зенита» заслугой Семака

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев объяснил превосходство петербургского «Зенита» в российском футболе. По его мнению, сила питерцев заключается в фигуре главного тренера – Сергея Семака.

«Заметное превосходство «Зенита» - это заслуга главного тренера, в первую очередь. Сложно выиграть чемпионат, а удержать чемпионство — вдвойне сложнее. Чтобы на протяжении несколько лет быть лидером, нужно иметь жажду к игре и волевой накал, потенциал», - цитирует Гаджиева Sport24.

Напомним, что «Зенит» может стать чемпионом России в пятый раз кряду, если выиграет РПЛ в текущем сезоне. Шансы на это есть и довольно большие – шесть очков отрыва от московского «Спартака» со второго места это подтверждают.

В первом туре РПЛ «Зенит» встретится с «Пари НН» дома, а уже завтра «сине-бело-голубые» выступят в четвертьфинале Фонбет Кубка России против ульяновской «Волги».