Чанов: «Сафонов не виноват ни в одном из трёх пропущенных голов»

Экс-тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру молодого голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во вчерашнем матче Кубка России против «армейцев». В нём, напомним, Сафонов пропустил три гола. Однако как считает Чанов, ни в одном из них вратарь «быков» не виноват.

«Если бы не он, то ЦСКА мог забить пять или шесть голов, а не три. Матвей очень достойно сыграл и подтвердил, что не зря на него возлагаются большие надежды. Конечно, любому игроку всегда хочется заканчивать матчи на ноль, не всегда так получается. Он не виноват ни в одном из пропущенных мячей», - рассказал Чанов порталу Metaratings.

Ранее Чанов назвал важное качество для каждого голкипера, которое должен обрести Сафонов.