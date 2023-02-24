«Арис» и «Пафос» сыграли вничью, Кокорин отыграл все 90 минут

Сегодня на Кипре состоялся один из центральных матчей всего чемпионата – «Арис» принимал дома «Пафос». Завершилась встреча рядовой ничьей – 1:1, а российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин, к сожалению, не смог порадовать своих фанатов новым голом в рамках чемпионата Кипра. Однако россиянин провёл на поле весь матч.

Напомним, что «Арис» идёт в группе лидеров чемпионата Кипра на третьем месте и с 50 набранными очками, отставание от первого места, на котором разместился АЕК из Ларнаки небольшое – всего четыре очка. «Пафос» идёт следом на четвёртом месте, 49 очков.

Сейчас Кокорин занимает третье место среди лучших бомбардиров в рамках чемпионата Кипра – у него девять забитых мячей.