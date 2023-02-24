Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Арис» и «Пафос» сыграли вничью, Кокорин отыграл все 90 минут

24 Февраля 2023 • 22:19 Комментировать

Сегодня на Кипре состоялся один из центральных матчей всего чемпионата – «Арис» принимал дома «Пафос». Завершилась встреча рядовой ничьей – 1:1, а российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин, к сожалению, не смог порадовать своих фанатов новым голом в рамках чемпионата Кипра. Однако россиянин провёл на поле весь матч.

Напомним, что «Арис» идёт в группе лидеров чемпионата Кипра на третьем месте и с 50 набранными очками, отставание от первого места, на котором разместился АЕК из Ларнаки небольшое – всего четыре очка. «Пафос» идёт следом на четвёртом месте, 49 очков.

Сейчас Кокорин занимает третье место среди лучших бомбардиров в рамках чемпионата Кипра – у него девять забитых мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Пафос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Февраля
23:33 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кобнан: «Сперцян вершил бы историю в еврокубках»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев назвал превосходство «Зенита» заслугой Семака 1
22:53 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Данила Козлов и дальше будет тренироваться с основой»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Сафонов не виноват ни в одном из трёх пропущенных голов»
22:19 · Россия. Премьер-лига
«Арис» и «Пафос» сыграли вничью, Кокорин отыграл все 90 минут
22:11 · Россия. Премьер-лига
«Кармиотисса» Александра Кержакова потерпела первое поражение
21:52 · Россия. Премьер-лига
Савичев рассказал о психологической проблеме игроков «Торпедо»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Семья Захаряна встретится с представителями «Галатасарая»
21:28 · Кубок России
Черников прокомментировал поражение от ЦСКА в Фонбет Кубке России
21:13 · Россия. Премьер-лига
Шмаров оценил возможность получения российского паспорта Промесом
21:06 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин высказался о достижении Акинфеева по «сухим матчам»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Черчесов оценил переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
20:58 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» одержал победу над лидером Первой лиги
20:36 · Россия. Премьер-лига
Черчесов дал совет Захаряну
20:33 · Кубок России
​«Волга» Ульяновск – «Зенит»: прогноз на матч Фонбет Кубка России – 25 февраля 2023
Все новости
Рекомендуем