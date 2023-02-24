«Сочи» одержал победу над лидером Первой лиги

Футбольный клуб «Сочи», выступающий в Первой лиге, сыграл второй контрольный матч за день. И вновь успешно – подопечные Курбана Бердыева обыграли лидера Первой лиги – «Балтику».

Игра закончилась со счётом 1:0, единственный гол на счету форварда Луки Джорджевича.

Ранее 24 февраля ФК «Сочи» обыграл одного из аутсайдеров РПЛ – подмосковные «Химки», 2:0.

Напомним, что на данный момент в РПЛ «Сочи» идут на девятом месте, набрав за 17 туров лишь 25 очков. Сезон прошлый команда, возглавляемая тогда Владимиром Федотовым, завершила на втором месте.

«Балтика» лидирует в Первой лиге, набрав за первую часть сезона 41 очко.