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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» одержал победу над лидером Первой лиги

24 Февраля 2023 • 20:58 Комментировать

Футбольный клуб «Сочи», выступающий в Первой лиге, сыграл второй контрольный матч за день. И вновь успешно – подопечные Курбана Бердыева обыграли лидера Первой лиги – «Балтику».

Игра закончилась со счётом 1:0, единственный гол на счету форварда Луки Джорджевича.

Ранее 24 февраля ФК «Сочи» обыграл одного из аутсайдеров РПЛ – подмосковные «Химки», 2:0.

Напомним, что на данный момент в РПЛ «Сочи» идут на девятом месте, набрав за 17 туров лишь 25 очков. Сезон прошлый команда, возглавляемая тогда Владимиром Федотовым, завершила на втором месте.

«Балтика» лидирует в Первой лиге, набрав за первую часть сезона 41 очко.

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