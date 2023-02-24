Черчесов рассказал, почему Дзюба не перешёл в «Ференцварош»

Российский наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что его часто спрашивали о том, может ли Дзюба продолжить карьеру в его клубе. Однако, по словам Черчесова, венгерский клуб не мог себе позволить такого игрока.

«Меня часто спрашивали: «Дзюба к вам или нет?» Когда игрок такого уровня свободен, конечно, постоянно обсуждается возможность его приглашения в «Ференцварош». Но денег на него у нас не было, да и место форварда занято», - рассказал Черчесов «Чемпионату».

Напомним, что Дзюба сыграл на этой неделе первый матч за свой новый клуб – московский «Локомотив». А до этого россиянин не мог найти себе команду свыше трёх месяцев.