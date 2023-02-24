​Малком: «Счастлив получить гражданство России»

Полузащитник питерского «Зенита» Малком стал гражданином России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. 25-летний футболист высказался после получения российского паспорта.

«Очень рад и счастлив получить гражданство России – страны, которая прекрасно приняла меня, мою семью и за несколько лет стала настоящим домом. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы радовать россиян своей игрой- сказал Малком, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Питерцы тогда заплатили за бразильца 40 миллионов евро «Барселоне».

Всего за «Зенит» Малком провёл 98 матчей. В них бразилец записал на свой счёт 31 забитый мяч.