​Малком прокомментировал получение российского гражданства

Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо стали гражданами России – соответствующий указ был подписан президентом страны Владимиром Путиным.

В социальных сетях Малком отреагировал на получение российского гражданства.

«Спасибо большое», - написал Малком, добавив несколько эмодзи. Среди них – флаг России, флаг Бразилии и сердечко.

Малком перебрался в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Тогда «сине-бело-голубые» заплатили за трансфер игрока 40 миллионов евро. С тех пор полузащитник провёл за питерцев 98 официальных матчей. В них Малком записал на свой счёт 31 гол.