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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «История про Захаряна и «Челси» — сказки, ничего такого там не было, одни разговоры в прессе»

24 Февраля 2023 • 18:54 Комментировать

Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился своим мнением насчёт уровня российских футболистов, которые играют в клубах Российской премьер-лиги.

«Если бы кто-то из россиян был готов к Европе, играл бы уже там. Писали, что Арсен Захарян уже всё — почти перешёл. Если бы это было правдой, за Захаряном прилетел бы самолет, они дали бы контракт на руки. История про Захаряна и «Челси» — сказки, ничего такого там не было, одни разговоры в прессе», — считает Юран, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Специалист также отметил, что по его мнению ни один футболист из РПЛ на данный момент не готов играть в европейских чемпионатах.

Напомним, что сейчас за клуб Лиги 1 «Монако» выступает россиянин Александр Головин. А полузащитник Алексей Миранчук успешно играет за команду из Серии А «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Челси Торино Сергей Юран Арсен Захарян
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