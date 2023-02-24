Юран: «История про Захаряна и «Челси» — сказки, ничего такого там не было, одни разговоры в прессе»

Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился своим мнением насчёт уровня российских футболистов, которые играют в клубах Российской премьер-лиги.

«Если бы кто-то из россиян был готов к Европе, играл бы уже там. Писали, что Арсен Захарян уже всё — почти перешёл. Если бы это было правдой, за Захаряном прилетел бы самолет, они дали бы контракт на руки. История про Захаряна и «Челси» — сказки, ничего такого там не было, одни разговоры в прессе», — считает Юран, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Специалист также отметил, что по его мнению ни один футболист из РПЛ на данный момент не готов играть в европейских чемпионатах.

Напомним, что сейчас за клуб Лиги 1 «Монако» выступает россиянин Александр Головин. А полузащитник Алексей Миранчук успешно играет за команду из Серии А «Торино».