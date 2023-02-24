Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Между тем, пресс-служба питерского клуба опубликовала короткое видео. На нём можно увидеть непосредственно новые паспорта Малкома и Клаудиньо.

Ранее в Российском футбольном союзе называли условия, при которых Малком и Клаудиньо смогут выступать за национальную сборную России.

Первый официальный матч в 2023 году «Зенит» проведёт в субботу, 25 февраля. Команда Сергея Семака будет играть против «Волги» в Ульяновске в рамках Фонбет Кубка России.