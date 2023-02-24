Сёмин рассказал, почему в своё время не состоялся переход Гвардиола в «Локомотив»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился информацией, почему во времена его работы в клубе не состоялся переход хорватского защитника Йошко Гвардиола.

«В тот период я задал вопрос про Гвардиола Чорлуке. Он сказал, что его нереально пригласить и забрать, потому что он уже на контроле у больших клубов. Гвардиол выделялся своими физическими данными, пониманием игры и очень умными действиями на футбольном поле», — передаёт слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Специалист также отметил, что уже в тот момент было очевидно, что Гвардиол является игроком с большим будущим.

В последний раз Сёмин являлся наставником «железнодорожников» с 2016 по 2020 год.

На данный момент защитник Йошко Гвардиол выступает за немецкий клуб «РБ Лейпциг», за который провёл уже 19 матчей в чемпионате Германии нынешнего сезона.