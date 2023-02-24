Комличенко: «Мне постоянно прилетает от Карпина»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался об отношениях с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Мне постоянно прилетает, меня Георгич все время в тонусе держит. И это — хорошо. Карпин нашел ко мне определенный подход и знает, как со мной лучше действовать. И не только ко мне, а ко всем», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

Футболист отметил, что Карпин великолепно разбирается в психологии и знает, с кем нужно быть пожестче, а кого лучше не трогать.

В текущем сезоне 27-летний нападающий забил 9 голов и отдал 11 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.

После 17 туров «Ростов» идет на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.