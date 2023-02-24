Петржела: «Мотивацией для Малкома и Клаудиньо были деньги, я надеюсь, что они не пожалеют об этом»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказал свою точку зрения на тему получения российского гражданства бразильскими игроками команды из Санкт-Петербурга Малкомом и Клаудиньо.

«Мотивацией для Малкома и Клаудиньо в вопросе получения российского гражданства были деньги, что же ещё? Я надеюсь, что они не пожалеют об этом», — передаёт мнение Петржелы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который предоставляет бразильцам российское гражданство.

В нынешнем сезоне РПЛ Малком сыграл в 17 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

Клаудиньо, в свою очередь, отметился 3 забитыми мячами и еще 5 раз ассистировал партнёрам в 14 играх.