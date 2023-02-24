Роша: Дивеев очень важен для ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своём напарнике по команде Игоре Дивееве.

«Есть ли в ЦСКА кто-то жестче меня? Наверное, Дивеев напоминает меня. Тоже жесткий. Лучше обходиться без стыков с Игорем. Заба [Заболотный] тоже неуступчивый. Работа с такими игроками идет мне на руку», — приводит слова Роши Sport24.

Бразилец отметил, что Дивеев является очень важным игроком в оборонительной линии ЦСКА, команде плохо без него. Роша признался, что многому учится у Дивеева, не хотелось бы, чтобы такой футболист ушел из команды.

В текущем сезоне 23-летний Дивеев провел 12 матчей во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет одну результативную передачу.