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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин прокомментировал получение гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо

24 Февраля 2023 • 17:39 Комментировать

Экс-игрок сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказал своё мнение по поводу получения полузащитниками петербургского «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«У меня нет понимания, зачем Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта. Нормально отношусь к этому решению. Верю ли, что однажды сыграют за сборную России? Всё возможно», — приводит речь Аршавина издание «Чемпионат».

Напомним, что 24 февраля стало известно, что соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Стоит отметить, что оба игрока имели опыт выступления за сборную Бразилии, в составе которой завоевали золотые медали на Олимпийских играх 2021 года.

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