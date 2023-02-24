​Чорлука: «Все думают, что Сёмин какой-то диктатор, но он всегда слушал игроков»

Бывший футболист «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о работе под руководством Юрия Сёмина.

«С Палычем было очень много ситуаций, когда он думал иначе. Говорил: «Слушай, Ведран, ты должен был быть здесь». Я ему отвечал: «Слушай, Палыч, я играл в Англии, в сборной Хорватии, и меня учили по-другому. Я не знаю, как так играть, поэтому лучше посади меня на скамейку». И он просто «Угу, понятно», и ушёл (смеётся).

Все думают, что Сёмин какой-то диктатор, но он всегда слушал нас, игроков, он уважал наше мнение. За это его игроки и любили», - рассказал Чорлука в интервью для канала «Это футбол, брат!» в YouTube.