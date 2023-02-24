В ЦСКА высказались о возможном уходе Зделара

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, мог ли полузащитник Саша Зделар покинуть команду.

«Предпосылок к уходу не было. Интерес со стороны некоторых клубов был, но до конкретики дело не дошло», — приводит слова Бабаева Sport24.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 20 матчах за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Зделара с «армейцами» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость сербского игрока составляет 3,5 миллиона евро.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России, набрав 29 очков.