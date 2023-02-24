​Путин подписал указ о предоставлении гражданства России Малкому и Клаудиньо

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства двум футболистам «Зенита». Речь идёт о Малкоме и Клаудиньо. Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».

В будущем Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России при определённых условиях. Несколько дней назад в Российском футбольном союзе давали комментарий по поводу ситуации этих футболистов.

Отметим, что Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года, а Клаудиньо – с лета 2021 года.

«Зенит» в настоящий момент готовится к гостевому матчу Фонбет Кубка России против «Волги» из Ульяновска. Он пройдёт в субботу, 25 февраля.