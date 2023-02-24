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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бабаев рассказал о срыве трансфера форварда в ЦСКА

24 Февраля 2023 • 16:54 Комментировать

В зимнее трансферное окно ЦСКА пытался подписать форварда Исмаэля Диаса из клуба «Универсидад Католика». Генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил, что это был основной вариант усиления атаки для армейцев. Функционеру обидно, что сделка не была оформлена.

«Мы находились на финальной стадии, футболист должен был вылетать на медосмотр, но владелец клуба наложил вето на эту сделку - по всем известным причинам. К сожалению, это наши реалии», - высказался Бабаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

ЦСКА в четверг провёл первый официальный матч в 2023 году. Команда Владимира Федотова разгромила «Краснодар» со счётом 3:0 в первом четвертьфинале Фонбет Кубка России. Ответный матч команды проведут в последний вечер зимы.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев Трансферы футбола - зима 2023 Исмаэль Диас
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