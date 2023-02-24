​Бабаев высказался о будущем Мойзеса

Роман Бабаев, занимающий пост генерального директора ЦСКА, дал комментарий по поводу будущего Мойзеса. В настоящий момент 27-летний бразилец выступает за «армейцев» на правах аренды.

По словам Бабаева, Мойзес хорошо себя проявляет, и в клубе исходят из того, что бразилец останется в команде.

«Вероятность полноценного трансфера Мойзеса достаточно высокая, и сам он выразил однозначное желание остаться в ЦСКА», - высказался Бабаев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Мойзес провёл за ЦСКА 19 матчей. В них бразилец записал на свой счёт один гол.

Добавим, что ЦСКА после первой части чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице.