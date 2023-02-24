​Бабаев: «Акинфеев остаётся номером один»

Роман Бабаев, который занимает должность генерального директора ЦСКА, высказался об Игоре Акинфееве. Накануне голкипер провёл свой 350-й «сухой» матч за московских «армейцев».

«Не хочется лишних громких фраз по поводу Акинфеева, мы все и так всё знаем - но сегодня он в очередной раз показал: несмотря ни на возраст, ни на какие-то домыслы он, безусловно, остаётся номером один», - высказался Бабаев после матча с «Краснодаром». Слова функционера приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что ЦСКА в четверг вечером разгромил «Краснодар» в первом четвертьфинале Фонбет Кубка России со счётом 3:0. В последний вечер зимы команды проведут ответный матч, по итогам которого и будет разыграна путёвка в полуфинал турнира.