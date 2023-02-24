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Чорлука вспомнил, как Сёмин хотел привести Гвардиола в «Локомотив»

24 Февраля 2023 • 16:07 Комментировать

Бывший футболист «Локомотива» Ведран Чорлука вспомнил, как Юрий Сёмин хотел подписать для клуба Йошко Гвардиола.

«Я расскажу вам историю. Мы с Палычем смотрели матч «Локомотива» против загребского «Динамо» в юношеской Лиге чемпионов. У них в центре защиты играли Шутало и Гвардиол. Палыч меня сразу спросил: «Кто это? Узнай, сколько он стоит». Я узнал, но Гвардиол уже в 16 лет стоил 10 миллионов евро», - сказал Чорлука в интервью для канала «Это футбол, брат!» в YouTube.

Ведран Чорлука с уверенностью заявил, что Йошко Гвардиола уже сейчас можно называть лучшим защитником в истории хорватского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Ведран Чорлука РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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