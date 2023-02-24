Инвестор «Химок» выступает за расширение РПЛ

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов считает, что Российскую премьер-лигу нужно расширять. По мнению Садыгова, шестнадцати команд недостаточно для элитного футбольного дивизиона России.

«В РПЛ явно мало команд. Нормальной игровой практики точно не хватает. Как мы собираемся развивать футбол? Если в европейской части страны хоть что‑то есть, то во многих регионах профессиональный футбол отсутствует», - высказался Садыгов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

После семнадцати сыгранных туров «Химки» располагаются на 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, то есть в зоне прямого вылета. Ближайший матч Премьер-лиги подмосковная команда проведёт 3 марта – против «Факела» на поле соперника.