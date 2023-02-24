Комличенко высказался о соперничестве с Дзюбой

Центрфорвард «Краснодара» Николай Комличенко высказался о соперничестве с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой в гонке бомбардирской гонке Российской премьер-лиги.

«Будет ли принципиальным противостояние с Дзюбой? Я не знаю. Пусть он играет, посмотрим, пусть доказывает. Какая задача у команды? Максимально набрать очков в каждой игре», - приводит слова футболиста издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Комличенко принял участие в 17 поединках. На счету 27-летнего нападающего семь забитых мячей (один – с пенальти) и пять результативных передач.