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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа причина срыва трансфера Манджукича в «Локомотив»

24 Февраля 2023 • 13:51 Комментировать

Футбольный агент Иван Цветкович, который ранее представлял интересы бывшего нападающего сборной Хорватии Марио Манджукича, рассказал о сорвавшемся переходе хорвата в московский «Локомотив».

«Мы действительно были очень близки. Единственной проблемой была проблема в переводе рублей в евро. Мы пытались это сделать, но «Локомотив» оказался не готов. Поэтому ничего не удалось», - приводит слова агента издание «Спорт-экспресс».

Манджукич известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». В составе сборной Хорватии Марио провел 89 поединков и отметился 33 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марио Манджукич Иван Цветкович
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