Мойзес: «Хочу остаться в ЦСКА, я рад играть в России»

Защитник ЦСКА Мойзес ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, летом «армейцы» арендовали 27-летнего игрока у «Интернасьонала».

«Мое желание — я хочу остаться в ЦСКА. У меня аренда до конца сезона, я спокойно отношусь к этому. Мой агент на связи с руководством ЦСКА. Я рад играть в России», — приводит слова Мойзеса «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в арендном соглашении у ЦСКА есть право выкупа футболиста.

В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 2,5 миллиона евро.