Тихонов: Продолжит ли забивать Писарский? Сейчас мы можем только гадать

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о шансах нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского продолжить борьбу за звание лучшего бомбардира РПЛ.

«Футбол в «Оренбурге» и «Крыльях» немного разный. Там было много передач с фланга на Сычевого. Хотя он уже забивал за «Крылья». Сейчас мы в любом случае можем только гадать», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне на счету Писарского уже 18 забитых мячей и две результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах.

23 февраля «Крылья Советов» сыграли первый матч после зимней паузы. Соперником самарцев в 1/4 финала Фонбет Кубка России стало «Динамо» (2:1).