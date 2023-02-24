Ахметов ответил, готов ли вернуться в ЦСКА

Хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов, который ныне выступает за «Краснодар», во время беседы с корреспондентом «Спорт-экспресса» ответил на вопрос о возможном возвращении в московский ЦСКА.

«Возвращение на стадион ЦСКА по-прежнему - что-то особенное? Конечно, я здесь провел четыре года, полюбил это место. Допускаю ли, что когда-то могу вернуться в ЦСКА? Почему нет?» - приводятся слова Ахметова на страницах издания «Спорт-экспресс».

Напомним, что Ильзат выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. Ряды краснодарского клуба полузащитник пополнил летом прошлого года.

В текущем сезоне РПЛ 25-летний игрок провел 15 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.