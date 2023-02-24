Ташуев назвал цель «Ахмата» в РПЛ

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о турнирных перспективах своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Весенний этап более сложный. Мы хотим бороться за более высокие цели, не удержаться на шестом месте, а подняться вверх. Это нормальный барьер, который нужно преодолевать», - передает слова специалиста пресс-служба грозненского клуба.

После 17 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 26 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Грозненский коллектив отстает от идущего пятым ЦСКА на три пункта.

Матчи Премьер-лиги возобновятся в начале следующего месяца.