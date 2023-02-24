Газзаев назвал место, на которое может претендовать ЦСКА

Экс-рулевой столичного ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением относительно перспектив «армейского» клуба в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«ЦСКА может побороться и за третье, и за второе место. Все реально с таким футболом. Все зависит от стабильности. Если смогут удержать такой уровень на дистанции, то окажутся в тройке», - приводит слова Газзаева издание «Спорт-экспресс».

После 17 туров чемпионата России «армейский» клуб набрал 29 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. «Армейцы» уступают идущему четвертым «Динамо» по дополнительным показателям.