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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев назвал место, на которое может претендовать ЦСКА

24 Февраля 2023 • 11:29 Комментировать

Экс-рулевой столичного ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением относительно перспектив «армейского» клуба в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«ЦСКА может побороться и за третье, и за второе место. Все реально с таким футболом. Все зависит от стабильности. Если смогут удержать такой уровень на дистанции, то окажутся в тройке», - приводит слова Газзаева издание «Спорт-экспресс».

После 17 туров чемпионата России «армейский» клуб набрал 29 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. «Армейцы» уступают идущему четвертым «Динамо» по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев
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