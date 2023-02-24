Пименов рассказал, на что будет претендовать «Локомотив» в РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от выступления «железнодорожников» во второй половине сезона Российской премьер-лиги.

«Думаю, «Локомотив» попадет в стыки. Четыре команды, которые сейчас на уровне «Локомотива», - это «Крылья», «Пари НН», «Химки» и «Торпедо». В общем, сильно переживаю», - приводит слова Пименова издание «РБ Спорт».

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге «Локомотив» ушел на 14-м месте в турнирной таблице. После 17 туров «железнодорожники» набрали всего 13 баллов.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.