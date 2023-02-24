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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник ЦСКА Роша: «Мне очень хочется поиграть в ЛЧ, сыграть на чемпионате мира»

24 Февраля 2023 • 11:02 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поведал о том, что мечтает выступать в Лиге чемпионов и на чемпионате мира.

«Мне очень хочется поиграть в Лиге чемпионов, сыграть на чемпионате мира. Чтобы эти мечты исполнились, сейчас я должен работать как можно больше», - передает слова бразильского футболиста издание Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний бразилец принял участие в девяти поединках, в которых отметился одним забитым мячом.

После 17 туров чемпионата России «армейцы» набрали 29 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша
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