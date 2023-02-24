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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой – об Абаскале: «Иностранец приехал, получил деньги, уехал, а русских кроют»

24 Февраля 2023 • 10:15 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал продление «красно-белыми» контракта с наставником команды Гильермо Абаскалем.

Специалист считает, что, если бы столичный коллектив занимал в турнирной таблице РПЛ шестую строчку, то о продлении контракта с главным тренером не могло бы быть и речи. Данный факт свершился благодаря тому, что в данный момент времени «красно-белые» на ходу и демонстрируют неплохие результаты, думает эксперт.

Бывший футболист считает, что руководство московского клуба обеспечило испанцу хороший уровень жизни на определённый срок, после чего Абаскаль непременно вернётся в свою родную страну.

«У нас же ведь как — иностранец приехал, получил деньги, уехал, а русских кроют, говорят, что мы такие-сякие. Всю жизнь футболу отдали, травмы заработали, а всё равно плохие», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой контракт Гильермо Абаскаль
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