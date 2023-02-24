Баньяц – о целях «Краснодара»: «Честно, я не знаю»

Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц рассказал, что думает о целях своей команды на оставшуюся часть сезона.

«Какие у нас цели в чемпионате? Честно, я не знаю. Я считаю, что «Краснодар» - большая команда, у которой есть большие цели, но не всё так просто. У нас новый тренер и сейчас только начало второй части сезона», - цитирует Баньяца «Спорт-Экспресс».

Спортсмен является воспитанником клуба «Инджия» из Сремского округа автономного края Воеводина. За время своей карьеры выступал за ТСЦ из города Бачка-Топола, также располагающегося в автономном крае Воеводина.

Футболист перешёл в российский «Краснодар» 15 июля прошлого года, через восемь дней дебютировал в чемпионате страны, сыграв против московского «Спартака» (1:4).