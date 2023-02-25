Зимние титулы московского «Спартака»

Московский «Спартак» вступил в новый сезон, обыграв в рамках четвертьфинала Кубка России «Локомотив». А две недели назад «красно-белые» стали победителями Winline Зимнего кубка РПЛ. Как часто и в каких турнирах выигрывал в зимнее время «Спартак»? И на что это влияло в официальных матчах?

Кубок Содружества

В 1990-е годы получил невероятную популярность Кубок чемпионов Содружества. Лучшие команды из стран бывшего СССР спорили между собой за звание чемпиона. Кроме соревновательного характера, который был весьма важен перед началом сезона, имела место и организационная составляющая. Ведь надо было собрать глав 15 футбольных федераций в одном месте, чтобы обсудить насущные вопросы, да ещё и с президентами УЕФА и ФИФА, которые регулярно посещали этот турнир…

Однако на деле всё было прозаичнее. «Спартак» регулярно побеждал в первых турнирах, не чувствуя сопротивления соперника. Победа с общей разностью 25:1 в первом Кубке чемпионов Содружества могла и вовсе расслабить команду перед началом сезона. Но Олег Романцев очень любил этот турнир. Грандиозное интервью 2001 года тому подтверждение. С приходом в турнир украинских команд статус турнира только повысился, но постепенно клубы стали проводить предсезонные сборы на южных берегах, а чемпионов своих стран сменили молодежные сборные. В 2016 году турнир был упразднён, но «Спартак» так и остался рекордсменом по победам в этом турнире – шесть титулов. Отметим, что в пяти из шести случаев «красно-белые» впоследствии становились чемпионами в новом сезоне российского чемпионата.

Efes Pilsen Cup

Не смену Кубка Содружества стали приходить другие турниры. Естественно, что проходили они на тёплых турецких берегах. В 2002-м «Спартак» выиграл в одном из таких турниров. Соперники у «красно-белых» были весьма серьёзные. В группе москвичи обыграли «Галатасарай» и «Вердер» с одинаковым счётом 2:1, а в финале в серии пенальти одолели «Фенербахче». Однако в чемпионате России гегемония «красно-белых» была прервана «Локомотивом», а «Спартак» стал только третьим.

В 2003-м «Спартак» не вышел из группы, уступив «Герте» и поделив очки с «Трабзонспором». Сезон выдался одним из худших – десятая строчка в чемпионате России, но выигранный финал Кубка России. Выйти снова в финал удалось лишь в 2005-м, но поражение в финале от шведского «Мальмё» не позволило завоевать второй титул Кубка Эфес. И сразу же успех – серебряные медали чемпионата России.

Copa del Sol

Долгое время этот турнир был единственным «значимым» титулом «красно-белых». Владельцу клуба Леониду Федуну припоминали только его. В группе из шести клубов «Спартак» занял первое место, не потерпев ни одного поражения, а в финале одолел датский «Копенгаген». Значимость турнира, который просуществовал четыре года, сложно оценить. К примеру, Артём Дзюба не сразу вспомнил, был ли он на том победном турнире. Однако до 2017 года этот трофей был единственным в копилке «Спартака» при Федуне. Отметим, что в сезоне-2012/13 «красно-белые» стали четвёртыми, отстав на два очка от «Анжи», который также участвовал в Кубке Солнца-2012.

Последние титулы

После победы в чемпионате России-2017 трофеи межсезонных турниров «Спартак» выигрывал дважды. Сначала «красно-белым» достался титул Кубка «Фонбет Матч Премьер» в 2019 году, а следом Winline Зимнего кубка РПЛ. И если четыре года назад «красно-белые» стали пятыми, то в этот раз остаются шансы на чемпионский титул, а вероятность оказаться в тройке призёров весьма высока. Хотя значит ли что-то в настоящее время медаль чемпионата России?

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В сезоны, когда «Спартак» добивался титулов в зимнее время, его выступления в чемпионате России были весьма достойными. И зачастую после победы в одном из зимних турниров, «Спартак» добивался побед во внутренних соревнованиях. Как-то будет в этот раз?

Константин Лицин