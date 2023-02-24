Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Сын Аршавина выбрал правильные цвета»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал выбор сына известного российского игрока «Зенита» Андрея Аршавина Арсения в пользу московского клуба.

«Говорил ранее и повторю - сын Андрея выбрал правильные цвета, молодец. Главное, чтобы на поле он превзошёл талант отца», - приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

Андрей Аршавин является обладателем бронзовой медали чемпионата Европы, которую он выиграл в составе национальной сборной России в 2008 году. За время своей карьеры он выступал за такие клубы, как петербургский «Зенит», краснодарская «Кубань», алматинский «Кайрат» и лондонский «Арсенал».