Смородская: «Не думаю, что Геркус ушел по собственному желанию»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе Ильи Геркуса с аналогичной должности в «Торпедо».

В первую очередь спортивный менеджер высказала своё мнение о том, что 50-летний специалист может более-менее эффективно управлять только теми клубами и организациями, у которых дела идут относительно неплохо, а вот заниматься такой сложной работы, как вытягивание клуба из трудного положения, он вряд ли может.

«Я не думаю, что Геркус ушел по собственному желанию. Я думаю, что его уволили», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Футбольный деятель добавила, что таким образом «чёрно-белые» попытались смягчить уход Геркуса.