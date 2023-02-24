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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роша: «Неймар не просто важен, он идол»

24 Февраля 2023 • 08:31 Комментировать

Игрок ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своём отношении к Неймару.

«Неймар не просто важен, он идол. Показывает невероятную игру», - приводит слова Роши Sport24.

Спортсмен заявил, что некоторые претензии в адрес 31-летнего футболиста несправедливы, однако обратил внимание на то, что случаи симуляции с его стороны всё же время от времени случаются, и игрокам оборонительной линии, коим является и сам Роша, редко когда может понравиться что-то подобное.

«Но таков уж стиль Неймара. А судить пусть будут арбитры», - добавил бразилец.

В данный момент воспитанник «Сантоса» является игроком французского «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва ПСЖ Неймар Виллиан Роша
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