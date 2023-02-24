Роша: «Неймар не просто важен, он идол»

Игрок ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своём отношении к Неймару.
«Неймар не просто важен, он идол. Показывает невероятную игру», - приводит слова Роши Sport24.
Спортсмен заявил, что некоторые претензии в адрес 31-летнего футболиста несправедливы, однако обратил внимание на то, что случаи симуляции с его стороны всё же время от времени случаются, и игрокам оборонительной линии, коим является и сам Роша, редко когда может понравиться что-то подобное.
«Но таков уж стиль Неймара. А судить пусть будут арбитры», - добавил бразилец.
В данный момент воспитанник «Сантоса» является игроком французского «ПСЖ».
Бан пользователя