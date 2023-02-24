Зеленов – о российском паспорте: «Это личное дело гражданина Куинси Промеса»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с Куинси Промесом. Футболист, в частности, может получить российский паспорт.

По словам сотрудника «Спартака», футболист сможет полноценно принимать участие в матчах, несмотря на тяжёлую обстановку, в которой он сейчас находится – как профессионал, 31-летний футболист без лишних вопросов будет играть как в Москве, так и других городах России.

«Это личное дело гражданина Куинси Промеса. Захочет он получить паспорт - есть процедура», - ответил Зеленов на вопрос о российском паспорте нидерландца, его слова приводит «РБ Спорт».

Пресс-атташе добавил, что «Спартак» вправе оказывать спортсмену только моральную поддержку.