Рудаков ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в «Ростов»

Максим Рудаков, в прошлом выступавший в составе «Ростова», рассказал о том, хотел бы он вернуться в российский чемпионат, в котором, как он же признавал, куда лучше зарплаты. Сейчас Рудаков выступает в составе финской команды «Хонка», ранее он поиграл и за гегемона финского футбола - ХИК. В «Хонке» Рудаков появился в прошлом, 2022 году.

- Не предлагал ли «Ростов» вернуться? Честно говоря, я не хотел ничего менять. В финансовом плане, чего греха таить, я потерял. Но тут уже расставляешь приоритеты. Для меня важнее игровая практика, - цитирует слова Максима Рудакова «Чемпионат».