Экс-вратарь «Зенита»: «Русская речь в Финляндии слышна намного реже»

Максим Рудаков, в прошлом выступавший в составе питерского «Зенита», поведал историю из своего нынешнего быта, который проходит в финском клубе «Хонка». По его словам, сейчас в Финляндии русская речь слышна намного реже, чем еще четыре года назад, когда он также выступал в «стране тысячи озер», но тогда в составе ХИКа.

- Раньше ходил скоростной поезд «Аллегро» — три с половиной часа от Петербурга до Хельсинки. А сейчас только автобусы остались. Тут иногда встречается русская речь, но уже намного реже, чем раньше, - цитирует слова игрока «Чемпионат».

За «Хонку» российский голкипер выступает с прошлого года.