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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-вратарь «Зенита»: «Русская речь в Финляндии слышна намного реже»

24 Февраля 2023 • 02:14 Комментировать

Максим Рудаков, в прошлом выступавший в составе питерского «Зенита», поведал историю из своего нынешнего быта, который проходит в финском клубе «Хонка». По его словам, сейчас в Финляндии русская речь слышна намного реже, чем еще четыре года назад, когда он также выступал в «стране тысячи озер», но тогда в составе ХИКа.

- Раньше ходил скоростной поезд «Аллегро» — три с половиной часа от Петербурга до Хельсинки. А сейчас только автобусы остались. Тут иногда встречается русская речь, но уже намного реже, чем раньше, - цитирует слова игрока «Чемпионат».

За «Хонку» российский голкипер выступает с прошлого года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Хик Хонка Максим Рудаков
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