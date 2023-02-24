Бывший голкипер «Зенита»: «Финский пограничник пристально посмотрел на меня и отказал в визе»

Максим Рудаков, в прошлом выступавший в составе питерского «Зенита», поведал интересную историю из своего нынешнего быта, который проходит в финском клубе «Хонка». По словам Рудакова, однажды он столкнулся с ситуацией, когда ему в шутку отказали в рабочей визе. Это случилось, когда офицер миграционной службы проведал о том, что он выступает за конкурирующий клуб.

- Была интересная ситуация, когда уже перешёл в «Хонку» и подавал документы на рабочую визу. Офицер миграционного офиса пристально так на меня посмотрел, а потом говорит: «Я тебе не дам визу. Я болельщик ХИКа, а ты в «Хонку» перешёл. В чём дело?» Посмеялись вместе, - цитирует слова Рудакова «Чемпионат».

Напомним, что Рудаков перебрался в финский чемпионат в прошлом году, любопытно, что до этого, в сезоне 2018/2019, он успел поиграть как раз за ХИК.